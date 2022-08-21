زعماء أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا يبحثون جهود ردع النشاط النووي الإيراني

وتفصيلاً، استعرض البيت الأبيض ما دار في الاتصال الهاتفي الذي ركز إلى حد بعيد على أوكرانيا، حيث ناقش الزعماء بالإضافة إلى ذلك، المفاوضات الجارية بخصوص البرنامج النووي الإيراني، والحاجة إلى تعزيز دعم الشركاء في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المشتركة لردع وتقييد أنشطة إيران الإقليمية المزعزعة للاستقرار".