"كيبك" الكويتية: بدء التشغيل التجاري للمرحلة الأولى في "مصفاة الزور"

وقال الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة "كيبك"، إن مصفاة الزور توفر الوقود بمعايير بيئية عالية لتلبية الطلب على الطاقة في السوق المحلي، كما أنها منفذ لتصريف النفوط الكويتية الثقيلة، إضافة إلى توفيرها منتجات تكرير أخرى للتصدير إلى الأسواق العالمية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.