"كيبك" الكويتية: بدء التشغيل التجاري للمرحلة الأولى في "مصفاة الزور"

أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك)، الأحد، بدء التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من مشروع مصفاة الزور.
يأتي التشغيل التجاري بعد أن بدأ المشروع الشهر الماضي إنتاج وبيع كميات أولية من زيت الوقود وإمداده لمحطات توليد الطاقة الكهربائية المحلية.
ووفق وكالة الأنباء الكويتية، كان مشروع مصفاة الزور مخططاً منذ عقد من الزمن، لكن تم تأجيله مراراً وتكراراً، وستكون الزور أكبر مصفاة متكاملة ومصنعاً للبتروكيماويات في الكويت.
وقال الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة "كيبك"، إن مصفاة الزور توفر الوقود بمعايير بيئية عالية لتلبية الطلب على الطاقة في السوق المحلي، كما أنها منفذ لتصريف النفوط الكويتية الثقيلة، إضافة إلى توفيرها منتجات تكرير أخرى للتصدير إلى الأسواق العالمية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
وأضاف، أن الشركة بدأت اليوم تشغيل المرحلة الأولى بالمصفاة، وستليها خطوات تشغيلية متعاقبة لتشغيل المرحلتين الثانية والثالثة وصولاً إلى التشغيل بالطاقة التكريرية القصوى.