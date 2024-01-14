100 يوم كأنها 100 عام.. مفوض "الأونروا": حرب غزة تلطخ إنسانيتنا جميعًا

ويشن جيش الاحتلال، منذ 7 أكتوبر 2023، حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى، أمس السبت، أكثر من 23 ألف قتيل ونحو 60 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة؛ وفقًا لوزارة الصحة بالقطاع والأمم المتحدة.