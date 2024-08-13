قائد قوات "أحمد" يعلن سيطرة الجيش الروسي على المنطقة المتأزمة قرب "كورسك"

أكد اللواء "أبتي علاء الدينوف" قائد قوات "أحمد" الروسية، أن الجيش الروسي تمكّن من فرض سيطرته على الوضع في المنطقة المتأزمة بمقاطعة كورسك، ويتم "طرد الجيش الأوكراني" من مراكز سكنية كان قد احتلها.
وأضاف الجنرال علاء الدينوف في حديث لقناة "روسيا-1" التلفزيونية: "تجدر الإشارة إلى أنه تمت اليوم السيطرة على الوضع، وتمت تغطية معظم الأراضي التي يوجد فيها الجيش الأوكراني، ويجري تطهير المراكز السكنية التي يوجد فيها، ويتم طرده من كل المناطق التي كان قد وصل إليها".
وشدد علاء الدينوف وفق "روسيا اليوم" على أن القوات الأوكرانية تتكبد في اتجاه كورسك خسائر فادحة، ويتم القضاء على عدد كبير جدًا من أفرادها كل يوم.
وتواصل القوات الروسية التصدي للهجوم الذي شنّه الجيش الأوكراني على أراضي كورسك صباح 6 أغسطس، فيما أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب السبت الماضي فرض نظام عمليات مكافحة الإرهاب في مقاطعات كورسك وبيلغورود وبريانسك الروسية؛ بسبب زيادة مستوى التهديدات من أوكرانيا.