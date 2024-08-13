قائد قوات "أحمد" يعلن سيطرة الجيش الروسي على المنطقة المتأزمة قرب "كورسك"

وأضاف الجنرال علاء الدينوف في حديث لقناة "روسيا-1" التلفزيونية: "تجدر الإشارة إلى أنه تمت اليوم السيطرة على الوضع، وتمت تغطية معظم الأراضي التي يوجد فيها الجيش الأوكراني، ويجري تطهير المراكز السكنية التي يوجد فيها، ويتم طرده من كل المناطق التي كان قد وصل إليها".