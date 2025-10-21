نتنياهو يلتقي رئيس المخابرات المصرية لبحث خطة ترامب بشأن غزة وتعزيز التعاون الإقليمي

في المقابل، تواصل القاهرة جهودها الدبلوماسية عبر الأمم المتحدة، إذ كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في تصريح لصحيفة ذا ناشونال، أن بلاده تعمل على استصدار قرار عاجل من مجلس الأمن لإنشاء قوة حفظ سلام دولية في قطاع غزة، موضحًا أن هدفها دعم الفلسطينيين في إدارة شؤونهم بأنفسهم، مع تأكيده أن "إدارة أجنبية لغزة أمر غير مقبول".