نتنياهو يلتقي رئيس المخابرات المصرية لبحث خطة ترامب بشأن غزة وتعزيز التعاون الإقليمي

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو وفريقه المهني عقدوا اجتماعًا مع رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد في مقر رئاسة الوزراء بالقدس المحتلة، لمناقشة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، إضافة إلى العلاقات الإسرائيلية – المصرية وسبل تعزيز السلام بين البلدين، إلى جانب قضايا إقليمية أخرى ذات صلة.
ووفق ما أوردته قناة “القاهرة الإخبارية”، فإن اللواء رشاد بحث مع المسؤولين الإسرائيليين آليات إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والعقبات التي تواجه تنفيذ مقترح ترامب لإنهاء الحرب.
ويأتي اللقاء بعد أيام من مؤتمر دولي للسلام استضافته مدينة شرم الشيخ بمشاركة الرئيس ترامب، حيث عرض خلاله رؤيته لإنهاء الصراع. كما التقى رشاد في زيارته إلى إسرائيل المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لبحث سبل تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
في المقابل، تواصل القاهرة جهودها الدبلوماسية عبر الأمم المتحدة، إذ كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في تصريح لصحيفة ذا ناشونال، أن بلاده تعمل على استصدار قرار عاجل من مجلس الأمن لإنشاء قوة حفظ سلام دولية في قطاع غزة، موضحًا أن هدفها دعم الفلسطينيين في إدارة شؤونهم بأنفسهم، مع تأكيده أن "إدارة أجنبية لغزة أمر غير مقبول".
وأكد الوزير أن مصر مستعدة للمشاركة في الجهود الدولية ضمن معايير واضحة يتم تحديدها في قرار مجلس الأمن المقبل.