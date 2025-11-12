69,185 شهيدًا حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة

تواصل حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفاعها، حيث بلغ عدد الشهداء منذ بدء العدوان قبل عامين وحتى اليوم 69,185 شهيدًا، إضافة إلى 170,698 جريحًا، بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها.
وتُواصل فرق الإنقاذ انتشال جثامين الشهداء من تحت أنقاض المنازل والمباني السكنية المدمّرة في مختلف مناطق القطاع، وسط ظروف إنسانية صعبة.
وفي السياق، أفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول ثلاثة شهداء إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، جرى انتشالهم من تحت الركام، فيما أُصيب عدد من الفلسطينيين بجروح متفاوتة جراء استمرار إطلاق النار من آليات الاحتلال في المناطق الشرقية من القطاع.