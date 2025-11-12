69,185 شهيدًا حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة

تواصل حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفاعها، حيث بلغ عدد الشهداء منذ بدء العدوان قبل عامين وحتى اليوم 69,185 شهيدًا، إضافة إلى 170,698 جريحًا، بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها.