الأردن.. الأمن يقتل ثلاثة مطلوبين بـ"قضايا إرهابية" في جنوب شرق المملكة

قُتِلَ "ثلاثة مطلوبين بقضايا إرهابية" كان اثنان منهم قد فرّا من السجن، على يد قوات الأمن الأردنية، كما أعلنت مديرية الأمن العام في المملكة الأحد.
ونقل البيان عن الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي قوله إنّ "قوة أمنية خاصة داهمت موقع وجود ثلاثة مطلوبين بقضايا إرهابية بالقرب من الشريط الحدودي الجنوبي الشرقي للمملكة".
وأضاف أن "القوة الأمنية حاصرت الأشخاص بعد ملاحقتهم والوصول إليهم، وطبّقت معهم قواعد الاشتباك بعد أن قاموا بإطلاق عيارات نارية كثيفة باتجاه القوة من أسلحة نارية أوتوماتيكية كانت بحوزتهم، مما أدى لمقتلهم جميعًا".
وأوضح البيان أن العملية جرت "يوم أمس السبت على بُعد مئات الأمتار من الشريط الحدودي الجنوبي الشرقي للمملكة في منطقة وعرة جدًا".
وتابع أن المطلوبين الثلاثة كانوا يتنقلون "باستخدام مركبة مسروقة ضمن مناطق صحراوية خالية من السكان جنوب شرقي المملكة".
وتابع "السرطاوي" أن بين هؤلاء "شخصين فرّا من داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل قبل أيّام".