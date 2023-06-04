"الدفاع الروسية": أوكرانيا بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق وفشلت في اختراق دفاعاتنا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، أن أوكرانيا بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق، مبيّنة أنها بدأت في الرابع من يونيو الجاري، وقالت إن القوات الأوكرانية فشلت في محاولة اختراق دفاعاتنا بالمناطق الجنوبية".