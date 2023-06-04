"الدفاع الروسية": أوكرانيا بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق وفشلت في اختراق دفاعاتنا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، أن أوكرانيا بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق، مبيّنة أنها بدأت في الرابع من يونيو الجاري، وقالت إن القوات الأوكرانية فشلت في محاولة اختراق دفاعاتنا بالمناطق الجنوبية".
وكان الرئيس فولوديمير زيلينسكي، قد أعلن السبت، استعداد بلاده لشن الهجوم لاستعادة أراضيها، وفقًا للعربية نت.
وتأمل كييف أن يؤدي هذا الهجوم إلى تغيير مسار الحرب، التي اندلعت مع الهجوم الروسي لأراضيها قبل 15 شهرًا.
ووفق المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، فإن واشنطن واثقة من أنها لبّت احتياجات كييف للهجوم المضاد، مضيفًا وفق إفادة صحفية، يوم الجمعة "قمنا بتلبية جميع احتياجات أوكرانيا لشن الهجوم"، مبينًا أن تحديد وقت الهجوم متروك للأوكرانيين.
وتابع : "الولايات المتحدة وحلفاؤها فعلوا الكثير.. ومستعدون لعمل الكثير في الأسابيع والأشهر المقبلة".
ووفق تعبير وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، فإن بلاده تملك فرصًا جدية بتحقيق اختراق خلال فصل الصيف.
وعن أهداف الهجوم حدد ريزنيكوف، ذلك خلال مقابلة مع صحيفة "ويست فرانس" الفرنسية، قائلاً: "كسر عزيمة الروس على الانتصار في هذه الحرب".
ومن أهداف الهجوم المضاد العودة إلى حدود 1991 المعترف بها دوليًا لأوكرانيا بما يشمل شبه جزيرة القرم.