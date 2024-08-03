استشهاد 15 فلسطينيًّا في قصف استهدف مدرسة للنازحين في غزة

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأهلي العربي بمدينة غزة، بأن الطواقم الطبية انتشلت 15 شهيدًا وعشرات الجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، كانوا داخل المدرسة التي قصفتها طائرات الاحتلال.