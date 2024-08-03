استشهاد 15 فلسطينيًّا في قصف استهدف مدرسة للنازحين في غزة

استُشهد 15 فلسطينيًّا، وأصيب العشرات بجروح اليوم، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلية استهدف مدرسة "حمامة"، التي تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأهلي العربي بمدينة غزة، بأن الطواقم الطبية انتشلت 15 شهيدًا وعشرات الجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، كانوا داخل المدرسة التي قصفتها طائرات الاحتلال.
ولفتت إلى أن قوات الاحتلال لم تكتفِ بقصف الفصول الدراسية التي بداخلها المئات من النازحين الذين هُدمت منازلهم؛ بل عاودت قصف الطواقم الطبية وفِرَق الدفاع المدني أثناء انتشالها للشهداء والجرحى في باحات المدرسة؛ مما أدى إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى.