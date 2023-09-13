سقوط قتلى وجرحى في اشتباكات جديدة بمخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بلبنان

وفي التفاصيل، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن 5 قتلى 3 منهم ينتمون لحركة "فتح" سقطوا في الاشتباكات، فضلاً عن إصابة 15 آخرين، في المخيم الواقع عند أطراف مدينة صيدا الساحلية، فيما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر طبية قولها إن القتلى 6.