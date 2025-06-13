بعد ساعات من الضربات الإسرائيلية.. دوي انفجارات يهز طهران ومحيطها وسط غموض حول المصدر

وذكرت "إرنا" أن الانفجارات سُمعَت في غرب محافظة طهران، وتحديدًا في مدينتي شهريار وملارد، بالإضافة إلى منطقة جيتغر القريبة من العاصمة. كما أوردت وكالة مهر تقارير عن انفجار في باكدشت جنوب شرق طهران، إلى جانب انفجارات قوية قرب مدينة همدان شمال غرب البلاد.