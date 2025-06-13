بعد ساعات من الضربات الإسرائيلية.. دوي انفجارات يهز طهران ومحيطها وسط غموض حول المصدر

أفادت وكالة أنباء إرنا بسماع دوي انفجارات مساء الجمعة في العاصمة الإيرانية طهران والمناطق المحيطة بها، دون أن يتم تحديد مصدر الأصوات بشكل رسمي حتى لحظة إعداد الخبر.
وذكرت "إرنا" أن الانفجارات سُمعَت في غرب محافظة طهران، وتحديدًا في مدينتي شهريار وملارد، بالإضافة إلى منطقة جيتغر القريبة من العاصمة. كما أوردت وكالة مهر تقارير عن انفجار في باكدشت جنوب شرق طهران، إلى جانب انفجارات قوية قرب مدينة همدان شمال غرب البلاد.
وأشارت بعض التقارير المحلية إلى انفجار قوي قرب قاعدة "نوزة" الجوية، في ظل حالة توتر عسكري تعيشها إيران بعد الهجوم الإسرائيلي الواسع الذي استهدف منشآت عسكرية ونووية، وأسفر عن مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء.
ولم تُصدر السلطات الإيرانية حتى الآن أي بيان رسمي يوضح طبيعة الانفجارات، وسط تصاعد الحديث عن احتمال رد عسكري مرتقب وتكتم أمني كبير في الداخل الإيراني.