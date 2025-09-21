لأول مرة.. بريطانيا تدرج دولة فلسطين في خرائطها الرسمية

إعلان الاعتراف الرسمي

خلال مؤتمر صحافي الأحد، قال ستارمر: "في مواجهة الرعب المتزايد في الشرق الأوسط، نعمل من أجل الحفاظ على إمكانية السلام وحل الدولتين". وأضاف: "حماس لا يمكن أن يكون لها مستقبل، ولا دور في الحكومة أو الأمن في أي دولة فلسطينية".