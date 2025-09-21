لأول مرة.. بريطانيا تدرج دولة فلسطين في خرائطها الرسمية

في خطوة وُصفت بالتاريخية، أدرجت الحكومة البريطانية دولة فلسطين في خرائطها الرسمية عبر منصاتها الإلكترونية، بدلاً من استخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة". ويأتي ذلك إثر إعلان رئيس الوزراء كير ستارمر الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية، تزامنًا مع اعتراف مماثل من كندا وأستراليا.
وذكرت صحيفة التلغراف أن التغيير شمل بعض صفحات وزارة الخارجية البريطانية، بما في ذلك نصائح السفر إلى إسرائيل وفلسطين، وقائمة مكاتب الوزارة في الخارج، إضافة إلى الخرائط الرسمية المنشورة على الإنترنت.
إعلان الاعتراف الرسمي
خلال مؤتمر صحافي الأحد، قال ستارمر: "في مواجهة الرعب المتزايد في الشرق الأوسط، نعمل من أجل الحفاظ على إمكانية السلام وحل الدولتين". وأضاف: "حماس لا يمكن أن يكون لها مستقبل، ولا دور في الحكومة أو الأمن في أي دولة فلسطينية".
وبهذا تصبح بريطانيا ثالث دولة من مجموعة السبع تعترف بدولة فلسطين، بعد كندا وأستراليا.
خطوات دولية مرتقبة
يأتي هذا التطور قبل يوم واحد من المؤتمر المقرر عقده الاثنين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة سعودية فرنسية مشتركة، حيث يُتوقع أن تعلن دول أخرى، على رأسها فرنسا، اعترافها الرسمي بدولة فلسطين.