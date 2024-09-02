"الحوثي" يتبنى الهجوم على السفينة "بلو لاغون" القادمة من روسيا بالبحر الأحمر

وفي وقت لاحق من صباح الاثنين، أعلنت هيئة العمليات البحرية البريطانية عن هجوم ثانٍ قبالة مدينة الحديدة الساحلية التي يسيطر عليها الحوثيون. وقالت شركة الأمن الخاصة أمبري إن طائرة مسيّرة ضربت سفينة تجارية، على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي أضرار أو إصابات. وأضافت أمبري أن الهجوم وقع على بعد بضعة كيلومترات فقط من المكان الذي وقع فيه هجوم "بلو لاغون 1".