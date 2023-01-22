"لوغاريتم الدولار".. روسيا تسعى لتسوية مدفوعات صفقات تصدير الحبوب لمصر بالروبل

ونشر البنك المركزي الروسي بيانًا بموقعه الرسمي قال فيه إن قائمة العملات الأجنبية التي يحدد سعرها رسميًّا مقابل الروبل، تضمنت 9 عملات جديدة من بينها الجنيه المصري الذي يساوي أكثر من 2 روبل روسية.