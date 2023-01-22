"لوغاريتم الدولار".. روسيا تسعى لتسوية مدفوعات صفقات تصدير الحبوب لمصر بالروبل

تَعكف الإدارة الروسية على تطبيق آلية لتسوية مدفوعات صفقات تصدير الحبوب لمصر بالروبل الروسي.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، عن نائبة رئيس الحكومة فيكتوريا أبرامشينكو اليوم الأحد، أن موسكو تبحث الأمر بشكل جدي؛ خاصة وأن مصر هي أكبر مستورد للحبوب من روسيا.
وأضافت المسؤولة الروسية أن بلادها لم تتحول "بشكل منتظم" إلى التجارة باستخدام العملات الوطنية؛ لكن "هناك اتجاهًا نحو ذلك"؛ نقلًا عن وكالة أنباء العالم العربي.
وقالت أبرامشينكو: إن أحدث مثال على ذلك هو صفقة الحبوب مع تركيا؛ حيث تم الدفع بالروبل؛ واصفة الصفقة "بالناجحة".
وأشارت إلى أن البنك المركزي الروسي يُجري محادثات في الوقت الحالي مع البنوك المركزية الأخرى لوضع آليات لمثل هذه التسويات المتبادلة، وأن هذا لن يقتصر فقط على المنتجات الغذائية.
وكان البنك المركزي الروسي، قد أعلن عن تحديد الأسعار الرسمية للروبل مقابل تسع عملات أجنبية أخرى من بينها الجنيه المصري؛ الأمر الذي لاقى تفاعلًا كبيرًا من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر البنك المركزي الروسي بيانًا بموقعه الرسمي قال فيه إن قائمة العملات الأجنبية التي يحدد سعرها رسميًّا مقابل الروبل، تضمنت 9 عملات جديدة من بينها الجنيه المصري الذي يساوي أكثر من 2 روبل روسية.
ويأتي ذلك في ظل تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، بعد ارتفاعات متتالية تزامنت مع تحرير سعر الصرف.
وسيسمح القرار الجديد لمصر وروسيا باستخدام الروبل والجنيه في المعاملات التجارية بين البلدين، بدلًا عن الدولار؛ حيث يُقَدر حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بنحو 4.7 مليارات دولار لعام 2021.
وستستفيد كذلك مصر بالسياحة الروسية الوافدة إليها في الحصول على الروبل الروسي في التبادل التجاري.