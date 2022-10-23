في مفاجأة مدوية.. "جونسون" ينسحب من سباق زعامة حزب المحافظين

أعلن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون ليلة الاثنين الانسحاب من سباق الترشح على زعامة حزب المحافظين، وفقًا لـ"العربية نت".
وتفصيلاً، قال جونسون: "حصلت على أصوات كافية، لكنني توصلت إلى استنتاج مفاده أن ترشحي لن يكون أمرًا صائبًا".
وأضاف: "أفضل ما أقوم به حاليًا، وهو عدم الاستمرار في الترشح، وأتعهد بتقديم الدعم لمن ينجح. أثق بأن لدي الكثير لتقديمه، ولكن ببساطة هذه لن تكون الخطوة الصحيحة".
وبانسحاب جونسون يبقى الباب مفتوحًا أمام وزير المال البريطاني السابق ريشي سوناك، الذي يقود الترشيحات بين نواب حزب المحافظين مع 144 مؤيدًا.
ويجب على المشرعين المحافظين الراغبين في دخول السباق تأمين دعم 100 من زملائهم بحلول الساعة الـ2 ظُهر الاثنين.
يُشار إلى أن ليز تراس أُجبرت على الاستقالة بعد ستة أسابيع فقط من توليها المنصب بسبب الاضطرابات التي سببتها سياساتها في الأسواق المالية.