 فلسطين تطلب اجتماعاً طارئاً للجامعة العربية حول جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل

واس - القاهرة

تقدمت دولة فلسطين بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن لبحث الحراك العربي حول جريمة الإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وأفاد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، في تصريح له اليوم، بأن الاجتماع، سيبحث الحراك العربي والدولي في ضوء التهديدات الإسرائيلية المستمرة باجتياح وشيك لمدينة رفح، وتعنت ورفض إسرائيل تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وآخرها القرار رقم 2728 الذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان، مضيفاً أن المجلس سيناقش أيضاً عدم انصياع إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية.