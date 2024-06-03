"الحوثي" تعلن استهدافها موقعاً للجيش الإسرائيلي في إيلات بصاروخ باليستي

وتهاجم جماعة الحوثي، التي تسيطر على أكبر المراكز السكانية في اليمن، السفن قبالة سواحلها منذ أشهر، قائلة إن هجماتها تأتي تضامنا مع الفلسطينيين الذين يقاتلون إسرائيل في غزة.