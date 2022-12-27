صربيا تصعّد بمزيد من الحواجز شمالي كوسوفو ورئيسها يبرر: "بريشتينا" تستعد لمهاجمتنا

وزعم الرئيس الصربي أن بريشتينا تستعد "لمهاجمة" صرب كوسوفو شمالي البلاد وإزالة العديد من الحواجز بالقوة، بينما بدأ الصرب نصبها قبل 18 يومًا؛ احتجاجًا على اعتقال رجل شرطة سابق من صرب كوسوفو.