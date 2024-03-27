مقررة أممية: إسرائيل ارتكبت ثلاثة أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة

وأكّدت، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم في جنيف، أن إسرائيل استخدمت التمويه الإنساني لمواصلة القصف المكثّف لمدة ستة أشهر تقريبًا في غزة؛ ردًّا على الهجمات الإرهابية التي شنّتها حماس وخلفت "1200" قتيل، واحتجاز "250" رهينة، وقد برّرت إسرائيلُ عملياتِها العسكرية بأنها متناسبة، ولا تستهدف المدنيين، لكنّهم لم يحقّقوا هذا الهدف بالنظر إلى أن "70%" من الضحايا كانوا من النساء والأطفال طوال الهجوم على غزة، مشيرة إلى أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن شروط الإبادة الجماعية قد تم استيفاؤها.