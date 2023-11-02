ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على جباليا شمال قطاع غزة إلى 200 شهيد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد شهداء مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ارتفع إلى 200 شهيد خلال الساعات 24 الماضية بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لعدة منازل وسط المخيم الذي يتعرض بين الحين والآخر للقصف؛ مشيرة أن هنالك 770 جريحًا في عمليات القصف على مخيم جباليا والعشرات ما زالوا تحت الأنقاض.