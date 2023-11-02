ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على جباليا شمال قطاع غزة إلى 200 شهيد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد شهداء مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ارتفع إلى 200 شهيد خلال الساعات 24 الماضية بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لعدة منازل وسط المخيم الذي يتعرض بين الحين والآخر للقصف؛ مشيرة أن هنالك 770 جريحًا في عمليات القصف على مخيم جباليا والعشرات ما زالوا تحت الأنقاض.
من جهة أخرى، أعلنت الصحة الفلسطينية، عن توقف 48 مستشفى ومركزًا صحيًّا عن العمل في قطاع غزة؛ بسبب نفاد الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية.
وأكد أن كبرى مستشفيات القطاع -ومن بينها مستشفى الشفاء بمدينة غزة- مهددة بالتوقف بشكل كامل؛ فيما توقفت المولدات الكهربائية لمستشفى الإندونيسي بعد نفاد الوقود المشغل ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي حرمان القطاع من الكهرباء والوقود للأسبوع الرابع على التوالي؛ محذّرة من كارثة صحية ستطال آلاف الجرحى والمرضى نتيجة ذلك.