92 قتيلًا على الأقل في قمع التظاهرات في إيران

قُتِلَ ما لا يقل عن 92 شخصًا في إيران في قمع التظاهرات الجارية منذ أكثر من أسبوعين؛ احتجاجًا على مقتل الشابة مهسا أميني بعد توقيفها لدى شرطة الأخلاق، وفق حصيلة جديدة أعلنتها الأحد منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ من أوسلو مقرًا.