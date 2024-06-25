"هنية" يُعلِّق على مقتل شقيقته: إذا كان العدو يظن أننا سنُغيِّر موقفنا فهو "واهم"

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أثار الجدل بسبب حالة التخبط التي سيطرت على تصريحاته في هذا السياق، وسط دعوات من أهالي الرهائن للقبول بصفقة من شأنها أن تفرج عن أبنائهم المختطَفين في القطاع.