قصة شعب بأكمله.. فلسطين: "إعدام هند وأسرتها والمسعفين" يلزم جلب مجرمي إسرائيل

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أوضحت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الأحد، أن هذه الجريمة تعتبر مثالاً حياً وواضحاً يعبّر عن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المدنيين عامة والأطفال منهم بشكل خاص، إذ بلغ عدد الشهداء الأطفال وفقاً لوزارة الصحة أكثر من 12 ألفاً.