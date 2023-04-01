"سيف فوق رؤوسنا".. الصين تُذَكّر بـ"بيان تاريخي" لكبح خطر اندلاع حرب نووية

وأوضح أنه في يناير الماضي، أصدر قادة الدول الخمس المسلحة نوويًّا، بيانًا مشتركًا للتأكيد على أن الحرب النووية لا يمكن أن ينتصر فيها أحد، ولا يجب خوضها، وجددوا التأكيد على أن الأسلحة النووية ليست موجّهة ضد بعضهم أو ضد أي دولة أخرى، "وعلى خلفية العلاقات المتوترة الحالية بين الدول المسلحة نوويًّا؛ تبرز الأهمية الخاصة لهذا البيان التاريخي".