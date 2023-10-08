مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: ما حدث في غزة بمثابة دعوة لإسرائيل لتغيير مسارها

وفي التفاصيل، شدد منصور أن بلاده حذّرت مراراً من تصرفات إسرائيل، مشدداً على أن المجتمع الدولي لم يتحرك، مشيراً إلى أن ما حدث في غزة دعوة لإسرائيل لتغيير مسارها، مؤكداً أن حصار إسرائيل لغزة زاد من حجم المعاناة على المدنيين.