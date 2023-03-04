"الاحتجاج الأكبر".. آلاف التونسيين يتظاهرون بعد توقيف معارضين

نظّم الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم (السبت)، احتجاجًا مناهضًا للرئيس قيس سعيد في العاصمة، هو الأكبر إلى الآن على ما يبدو، مستعرضًا قوته، بعد إجراءات صارمة اتخذتها السلطات بحق المعارضين في الآونة الأخيرة.
وامتلأ شارع الحبيب بورقيبة بعدة آلاف من المحتجين، الذين رفعوا لافتات كُتِب عليها "لا للحكم الفردي"، ورددوا هتاف "حريات حريات دولة البوليس وفات"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وقال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، أمام الحشود: "سنواصل الدفاع عن الحريات وكل الحقوق، ومهما كلفنا ذلك.. لا نخشى السجون والاعتقالات".
وأضاف "الطبوبي": "أحيّي الحقوقيين والسياسيين في سجن المرناقية"، في إشارة للمعتقلين في الآونة الأخيرة.