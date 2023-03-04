"الاحتجاج الأكبر".. آلاف التونسيين يتظاهرون بعد توقيف معارضين

نظّم الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم (السبت)، احتجاجًا مناهضًا للرئيس قيس سعيد في العاصمة، هو الأكبر إلى الآن على ما يبدو، مستعرضًا قوته، بعد إجراءات صارمة اتخذتها السلطات بحق المعارضين في الآونة الأخيرة.