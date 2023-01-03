"أبو الغيط" يُحَذّر من تداعيات الممارسات الإسرائيلية المتطرفة

وقال "أبو الغيط"، في بيانٍ له اليوم، إن هذا الاقتحام السافر يأتي في سياق بدء تنفيذ حكومة بنيامين نتنياهو لبرنامجها المتطرف وأجندتها الاستيطانية، بكل ما ينطوي عليه هذا البرنامج من احتمالات اشعال الموقف في القدس وبقية الأراضي المحتلة على نحو بالغ الخطورة.