"الأوفر حظاً".. كيف علق "بايدن" على فوز "ترامب" بأصوات الجمهوريين في "أيوا"؟

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الثلاثاء): "يبدو أن فوز دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية أيوا، يجعله الأوفر حظاً لنيل بطاقة الترشيح للانتخابات الرئاسية".
وأضاف "بايدن" عبر منصة "إكس": "لكن إليكم الأمر: هذه الانتخابات ستكون دوماً أنتم وأنا ضد الجمهوريين المتطرفين من حركة MAGA (لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى). لقد كان ذلك حقيقياً بالأمس، وسيكون حقيقياً في الغد".
وحقق "ترامب" فوزاً مدوياً في أول انتخابات يجريها الحزب الجمهوري لاختيار مرشحه لخوض الانتخابات الرئاسية العام الجاري بولاية أيوا.