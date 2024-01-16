"الأوفر حظاً".. كيف علق "بايدن" على فوز "ترامب" بأصوات الجمهوريين في "أيوا"؟

وأضاف "بايدن" عبر منصة "إكس": "لكن إليكم الأمر: هذه الانتخابات ستكون دوماً أنتم وأنا ضد الجمهوريين المتطرفين من حركة MAGA (لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى). لقد كان ذلك حقيقياً بالأمس، وسيكون حقيقياً في الغد".