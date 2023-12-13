محكمة باكستانية تتهم عمران خان بإفشاء أسرار الدولة

وذكر فريق "خان" القانوني، أنه "محتجز في ظروف مزرية بزنزانة صغيرة من الدرجة الثالثة، بها مرحاض مفتوح بسجن في أتوك بالقرب من العاصمة إسلام أباد"، في حين أنه يستحق الاحتجاز في زنزانة من الفئة الثانية ملحقاً بها حمام منفصل مع توفير الصحف والكتب وجهاز تلفزيون.