تركيا تعلن مغادرة سفينتيْن جديدتيْن تحملان حبوباً أوكرانية

تغادر اليوم الثلاثاء سفينتا شحن جديدتان تحملان منتجات زراعية أوكرانية من ميناء تشورنومورسك الأوكراني.
وقالت وزارة الدفاع التركية: "صباح اليوم الثلاثاء، ستغادر السفينة OCEAN LION، التي تحمل علم ليبيريا، محمّلة بـ64 ألفا و720 طناً من الذرة، من ميناء تشورنومورسك إلى كوريا الجنوبية.
وأضافت في بيان لها، انطلقت السفينة التي تحمل العلم التركي RAHMİ YAĞCI لتسليم 5300 طن من دوّار الشمس، من ميناء تشورنومورسك إلى إسطنبول".
وبحسب روسيا اليوم، يتم نقل الحبوب الأوكرانية من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود في إطار "صفقة الغذاء" التي وقّعتها روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة في 22 يوليو الماضي بإسطنبول.
وتقضي هذه الاتفاقية بإلغاء القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، كما تحدّد كيفية خروج السفن المحملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود عبر ممرات بحرية إنسانية خاصة.
وغادرت أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية ميناء أوديسا صباح 1 أغسطس الجاري، ووصلت إلى إسطنبول في مساء اليوم التالي.