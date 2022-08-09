تركيا تعلن مغادرة سفينتيْن جديدتيْن تحملان حبوباً أوكرانية

وقالت وزارة الدفاع التركية: "صباح اليوم الثلاثاء، ستغادر السفينة OCEAN LION، التي تحمل علم ليبيريا، محمّلة بـ64 ألفا و720 طناً من الذرة، من ميناء تشورنومورسك إلى كوريا الجنوبية.