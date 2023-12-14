المرصد العربي لحقوق الإنسان يطالب بتفعيل قرار الجمعية العامة بوقف الحرب على غزة

جاء ذلك في تقرير المرصد العربي الصادر اليوم والخاص برصد انتهاكات إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 50 يوماً، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر حتى 25 نوفمبر 2023.