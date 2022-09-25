الصومال.. "انتحاري" يتسلل إلى قاعدة عسكرية ويفجر نفسه في نقطة تفتيش

وأفاد النقيب عدن عمر، وهو جندي في القاعدة التي تعرضت للهجوم، بأن الانتحاري كان متنكرًا في زي جندي نظامي، وانضم إلى آخرين أثناء دخولهم إلى القاعدة العسكرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم قبل أن ينفذ التفجير في نقطة تفتيش، وفقاً لـ"رويترز".