الصومال.. "انتحاري" يتسلل إلى قاعدة عسكرية ويفجر نفسه في نقطة تفتيش

قُتل جندي، وأصيب ما لا يقل عن ستة آخرين في الصومال، اليوم (الأحد)، عندما فجر انتحاري نفسه في قاعدة عسكرية إلى الغرب من العاصمة مقديشو.
وأفاد النقيب عدن عمر، وهو جندي في القاعدة التي تعرضت للهجوم، بأن الانتحاري كان متنكرًا في زي جندي نظامي، وانضم إلى آخرين أثناء دخولهم إلى القاعدة العسكرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم قبل أن ينفذ التفجير في نقطة تفتيش، وفقاً لـ"رويترز".
من جهته، بيّن أحد العاملين في مستشفى المدينة في مقديشو أنهم استقبلوا جثة جندي وستة مصابين آخرين.
ولم تتضح بعد الجهة التي نفذت التفجير، وتنفذ حركة الشباب المتشددة كثيرًا تفجيرات وهجمات بالأسلحة في الصومال ومناطق أخرى.