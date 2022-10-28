بين "أميني" واغتصاب شابة.. "زاهدان الإيرانية" تفور غضباً والحصيلة قتيلان

يشار إلى أن مدينة زاهدان، الواقعة بجنوب شرق البلاد، والتي تعتبر مركز محافظة سيستان بلوشستان الحدودية مع أفغانستان وباكستان، كانت شهدت أحداثًا دامية أواخر سبتمبر، حيث أطلقت القوات الأمنية النار عشوائياً على العديد من المحتجين قرب أحد المساجد، ما أدى إلى مقتل العشرات؛ حيث وقعت تلك المجزرة بعد أن توافد المئات غاضبين إلى الشوارع، إثر انتشار أنباء عن اغتصاب أحد أفراد الأمن لشابة من المدينة.