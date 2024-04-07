سقوط صاروخ قرب سفينة جنوب عدن اليمنية

سقط صاروخ على مقربة من سفينة جنوب غرب مدينة عدن اليمنية، بحسب ما أفادت وكالتا أمن بحري، اليوم (الأحد)، في ثاني حادثٍ من نوعه خلال أقل من 24 ساعة.