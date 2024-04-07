سقوط صاروخ قرب سفينة جنوب عدن اليمنية

سقط صاروخ على مقربة من سفينة جنوب غرب مدينة عدن اليمنية، بحسب ما أفادت وكالتا أمن بحري، اليوم (الأحد)، في ثاني حادثٍ من نوعه خلال أقل من 24 ساعة.
وأوضحت هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن صاروخًا ارتطم بالمياه على مقربة من السفينة.
وأضافت أنه لم يُبَلغ عن تعرض السفينة لأي أضرار، وأن أفراد الطاقم أكدوا أنهم بخير، وفقاً لـ"فرانس برس".
من جانبها، بينت شركة الأمن البحري "أمبري" أن مقذوفًا ارتطم بالمياه قرب سفينة. ودعت "أمبري" القطع البحرية في المنطقة الى توخي الحيطة والحذر.
وأتى الحادث الجديد بعد ساعات من إعلان "يو كاي إم تي أو" أمس، أن صاروخًا سقط غير بعيد عن سفينة جنوب غرب مدينة الحديدة الساحلية اليمنية.