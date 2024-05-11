عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.. هذه الدول اعترضت وهذه المجموعة امتنعت

وحصد القرارُ الذي ينصّ على وجوب "انضمام الفلسطينيين إلى المنظمة" مع منحهم حقوقًا إضافية كدولة مراقب، تأييدَ 143 عضوًا، مقابل اعتراض 9 أعضاء، وامتناع 25 عن التصويت.