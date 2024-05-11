عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.. هذه الدول اعترضت وهذه المجموعة امتنعت

في قرار يحمل طابعًا رمزيًّا بسبب "الفيتو" الأمريكي في مجلس الأمن، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة بغالبية كبرى تأييدًا لطلب عضوية فلسطين في المنظمة الدولية.
وحصد القرارُ الذي ينصّ على وجوب "انضمام الفلسطينيين إلى المنظمة" مع منحهم حقوقًا إضافية كدولة مراقب، تأييدَ 143 عضوًا، مقابل اعتراض 9 أعضاء، وامتناع 25 عن التصويت.
وأوصت الجمعيةُ العامة للأمم المتحدة مجلسَ الأمن بإعادة النظر في عضوية فلسطين بشكل إيجابي، مشيرة إلى أن الفلسطينيين مؤهّلون لينالوا العضوية الكاملة في المنظمة.
1. ألبانيا.
2. النمسا.
3. بلغاريا.
4. كندا.
5. كرواتيا.
6. فيجي.
7. فنلندا.
8. جورجيا.
9. ألمانيا.
10. إيطاليا.
11. لاتفيا.
12. ليتوانيا.
13. مالاوي.
14. جزر مارشال.
15. موناكو.
16. هولندا.
17. مقدونيا الشمالية.
18. باراغواي.
19. مولدوفا.
20. رومانيا.
21. السويد.
22. سويسرا.
23. أوكرانيا.
24. المملكة المتحدة.
25. فانواتو.
1. الأرجنتين.
2. التشيك.
3. هنغاريا.
4. إسرائيل.
5. مايكرونيزيا.
6. ناورو.
7. بالاو.
8. بابواغينيا الجديدة.
9. الولايات المتحدة.