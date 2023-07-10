عشية قمة الناتو.. "زيلينسكي" يطلب "إشارة واضحة" بشأن انضمام أوكرانيا

وأضاف في المقابلة التي أذيعت الأحد بأن أوكرانيا يجب أن تحصل على ضمانات أمنية واضحة في ظل عدم انضمامها إلى الحلف، وأن ذلك سيكون أحد أهدافه في فيلنيوس.