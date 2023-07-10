عشية قمة الناتو.. "زيلينسكي" يطلب "إشارة واضحة" بشأن انضمام أوكرانيا

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الاثنين الحصول على "إشارة واضحة" بشأن انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، عشية قمة الحلف في فيلنيوس، وفقًا لـ"العربية نت".
وتفصيلاً، قال زيلينسكي في رسالته اليومية بالفيديو عبر تلغرام: "أوكرانيا تستحق أن تكون عضوًا في التحالف. ليس الآن لأننا في حالة حرب، لكننا بحاجة إلى إشارة واضحة. وهذه الإشارة ضرورية الآن".
وكان الرئيس الأوكراني قد أعرب الأحد الماضي عن أمله بأن تسفر قمة حلف الأطلسي "الناتو"، المقرر عقدها في فيلنيوس الثلاثاء والأربعاء، عن "أفضل النتائج الممكنة" في اجتماع تأمل كييف بأن يترجم تطلعاتها للانضواء تحت التحالف.
وتعقد هذه القمة بعد أكثر من شهر على بدء هجوم مضاد تنفذه القوات الأوكرانية على الجبهة، لكنه لم يحقق حتى الآن سوى مكاسب متواضعة أمام خطوط دفاعية روسية صلبة، وبسبب النقص في سلاح الجو وقذائف المدفعية.
ومن المنتظر أن تحصل كييف خلال القمة على "ضمانات أمنية" من الغربيين، بدون الالتزام بجدول زمني يتصل بالانضمام.
وفي مقابلة مع شبكة "إيه. بي. سي" قال زيلينسكي الأحد الماضي إن دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف ستبعث برسالة مفادها أن الحلف لا يخشى موسكو.
وأضاف في المقابلة التي أذيعت الأحد بأن أوكرانيا يجب أن تحصل على ضمانات أمنية واضحة في ظل عدم انضمامها إلى الحلف، وأن ذلك سيكون أحد أهدافه في فيلنيوس.
وتابع: "سأكون هناك، وسأفعل كل ما بوسعي من أجل الإسراع بهذا الحل -إذا جاز التعبير- للحصول على اتفاق مع شركائنا".