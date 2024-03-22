إندونيسيا.. عشرات الروهينغا بين قتيل ومفقود بعد انقلاب قارب

أعربت الأمم المتحدة، عن مخاوف من وفاة أو فقدان عشرات اللاجئين من الروهينغا بعد غرق قارب قال ناجون إنه كان يحمل حوالي 150 شخصًا هذا الأسبوع قبالة الساحل الغربي لإندونيسيا.