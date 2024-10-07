"اليونيفيل" تُبدي قلقها إزاء الأنشطة العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي وتطالب بحماية موظفيها

وفي بيانٍ رسمي وصفت البعثة هذا التطور بأنه خطيرٌ للغاية، مشددة على أن أيَّ مساسٍ بسلامة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أثناء أداء مهامها غير مقبول، كما ذكّرت "اليونيفيل" جميع الأطراف بضرورة التزامها بحماية موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها وفقاً لقرارات مجلس الأمن.