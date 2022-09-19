سعر الدولار يرتفع مقتربًا لأعلى مستوياته في 20 عامًا

وتتوقع الأسواق رفع سعر الفائدة الأمريكية بمقدار 75 نقطة أساس هذا الأسبوع مع فرصة 20 بالمائة تقريبًا؛ لزيادة بواقع 100 نقطة أساس.

كما انخفض اليورو 0.4 بالمائة إلى 0.9972 دولار، وتراجع الجنيه الإسترليني 0.3 بالمائة إلى 1.1390 دولار، وظل قريبًا من أدنى مستوياته خلال 37 عامًا المسجل يوم الجمعة، بينما انخفض كل من الدولار النيوزيلندي ونظيره الأسترالي بأكثر من 0.5 بالمائة.