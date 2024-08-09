"HWPL" تحتفل بمرور عقد من الالتزام العالمي بالسلام

وفي الذكرى التاسعة في عام 2023 قال لي مان هي، رئيس HWPL: "لماذا يجب التضحية بأرواح الشباب في الحرب؟ ما هي السياسة؟ ولمن هي؟ عندما تندلع الحرب فإن الشباب هم من يضحون. لا يمكن تحقيق السلام من خلال الكلمات وحدها. لو انتصر السلام في هذا العالم لما حدثت وفيات مؤسفة. يجب أن نترك السلام كإرث للمجتمع العالمي حيث سيعيش أحفادنا".