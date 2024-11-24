الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية تبحث التهديدات الإسرائيلية ضد العراق

وتناول الاجتماع، الذي جاء بناءً على طلب العراق، وأيدته عدد من الدول العربية، مناقشة مذكرة رئيس مجلس الأمن الدولي بشأن ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بزيادة وتيرة وشدة الهجمات عليه عبر الأراضي العراقية منذ سبتمبر الماضي والهادفة لجر المنطقة إلى حرب إقليمية أوسع.