الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية تبحث التهديدات الإسرائيلية ضد العراق

عقدت اليوم، أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث كيفية التعامل العربي مع التهديدات الإسرائيلية ضد العراق.
شارك في الاجتماع مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر.
وتناول الاجتماع، الذي جاء بناءً على طلب العراق، وأيدته عدد من الدول العربية، مناقشة مذكرة رئيس مجلس الأمن الدولي بشأن ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بزيادة وتيرة وشدة الهجمات عليه عبر الأراضي العراقية منذ سبتمبر الماضي والهادفة لجر المنطقة إلى حرب إقليمية أوسع.