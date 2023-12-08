غزة.. صاروخ مضاد للدروع يستهدف قوة إسرائيلية ويقتل 3 جنود ويصيب 4

استهدفت "اليوم، قوة إسرائيلية راجلة بقذائف هاون ما أدى لمقتل 3 جنود وإصابة 4 في حال خطيرة في شمالي قطاع غزة، وفق ما نقلت "العربية.نت".
وأضافت "العربية.نت"، أن الفصائل أطلقت صاروخاً مضاداً للدروع على آلية عسكرية ما أدى إلى قتل جنديين وإصابة اثنين آخرين في حال خطيرة.
ونقل تلفزيون (آي 24 نيوز) عن الجيش الإسرائيلي قوله اليوم الجمعة إن اثنين من جنوده لقيا حتفهما ليرتفع إجمالي عدد قتلاه منذ بدء الهجوم البري في قطاع غزة إلى 92 قتيلاً.
في الأثناء، أفاد المركز الفلسطيني للإعلام اليوم الجمعة بأن الطيران الإسرائيلي شن غارات مكثفة على محيط المستشفى الأوروبي في خان يونس بجنوب قطاع غزة.
وفي وقت سابق اليوم، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في قصف للطيران الإسرائيلي على منزل مقابل لمقره في خان يونس.
من جهتها، قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة إنها قصفت مدينة تل أبيب برشقة صاروخية، مع انطلاق صفارات الإنذار في وسط إسرائيل.
وأضافت كتائب القسام في بيان مقتضب أن استهداف تل أبيب في وسط إسرائيل جاء رداً على ما سمتها "المجازر" الإسرائيلية بحق المدنيين.
في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي انطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب ووسط إسرائيل، تزامناً مع إعلان كتائب القسام تجديد قصفها للمدينة.
إلى هذا، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الجمعة ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 17487 قتيلاً في اليوم الثالث والستين للحرب.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة إن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 17487 قتيلاً وإصابة 46480 مواطناً. 70% منهم من الأطفال والنساء.
وأضاف القدرة "في اليوم الثالث والستين من الحرب على قطاع غزة وصل إلى المستشفيات فقط 313 قتيلاً و558 مصاباً خلال الساعات الماضية، ولا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات".