"أبوردينة": جرائم الاحتلال المستمرة من قتل المواطنين وهدم المنازل تجرّ المنطقة للتصعيد

وأضاف "أبوردينة" أن سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها "إسرائيل" سواء من خلال هدم المنازل أو قتل المواطنين أو حصار جنين ونابلس وغيرها من المدن الفلسطينية، أو الإجراءات الإسرائيلية المرفوضة في القدس، هي جرائم حرب حسب القانون الدولي، ويجب معاقبتها عليها واتخاذ سياسات جدية لوقفها قبل فوات الأوان.