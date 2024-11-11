كيف ينهي "ترامب" الحرب إذا رفض "بوتين"؟.. أكبر هجوم على موسكو بطائرات مسيرة

وأشار إلى أن هناك وجود توافق نسبي بين بوتين وترامب في الوقت الحالي، ولدى دونالد ترامب العديد من الحجج للتأثير على أوكرانيا، فيما لن تقبل أوكرانيا بأي مقترح لا يخدم مصالحها، بالإضافة إلى وجود خطة بديلة لدى ترامب في حالة عدم قبول بوتين بإنهاء النزاع على الجبهات الأمامية.