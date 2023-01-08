في فرنسا وإيطاليا وبريطانيا.. انطلاق مظاهرات دعماً للمحتجين الإيرانيين

وخرج متظاهرون، الأحد، في مسيرة رافعين لافتات كتب عليها "أوقفوا الإعدامات في إيران"، بالإضافة لشعارات أخرى. وسافر بعض المشاركين من أجزاء أخرى من فرنسا للمشاركة في المسيرة، كما تجمع مئات المحتجين في روما ولندن دعماً لحركة الاحتجاج الإيرانية.