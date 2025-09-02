كارثة دارفور.. انهيار أرضي يدفن قرية ترسين بأكملها وأكثر من 1000 قتيل والناجي وحيد

وكانت المنطقة قد شهدت انزلاقات سابقة عام 2018 لكنها لم تخلف هذا العدد الكبير من الضحايا. فيما حذرت الحركة من أن أكثر من 10 قرى أخرى مهددة بالانزلاق وتؤوي آلاف السكان، ما يستدعي تحركًا عاجلًا للحد من المخاطر.