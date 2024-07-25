"تحوّلت لقوة حرب عصابات".. مسؤولون إسرائيليون: "حماس" تمنع إسرائيل من إعلان النصر

وفي بيان صدر في 16 يوليو بمناسبة مرور تسعة أشهر على تلك الحرب؛ ذكر الجيش الإسرائيلي أنه قتل أو اعتقل ما لا يقلّ عن "14,000" مقاتل من "حماس" من أصل "30,000" إلى "40,000" مقاتل كان لدى الحركة في بداية الصراع، وأنه قضى على نصف قيادة الجناح العسكري لـ"حماس"، كتائب القسام، وأنه يلاحق كبار قادة "حماس" كجزء من هدفه المتمثل في تفكيك قدرات الحركة.