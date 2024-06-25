المحكمة العليا الاسرائيلية تأمر بتجنيد طلاب المدارس الدينية في الجيش

وكان "نتنياهو" قد قطع وعدًا للأحزاب اليمينية، التي تشكل الحصانة البرلمانية لحكومته، بأن يقر قانونًا يعفي طلاب المدارس الدينية من التجنيد، لكن الوعد اصطدم بعقبات من عدد من الوزراء مثل بيني غانتس الذي يعارض الفكرة.