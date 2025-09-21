البرتغال تعلن رسميًا الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وأوضح رانغيل أن القرار جاء نتيجة مباشرة لمداولات مجلس الوزراء المنعقدة يوم 18 سبتمبر، مؤكدًا أن البرتغال تؤيد حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإحلال سلام دائم، مشددًا في الوقت نفسه على أن هذا الموقف "لا يُشكك في حق إسرائيل في الوجود".