البرتغال تعلن رسميًا الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أعلن وزير خارجية البرتغال باولو رانغيل، مساء الأحد، اعتراف بلاده رسميًا بالدولة الفلسطينية، وذلك في تصريح أدلى به للصحفيين على هامش اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأوضح رانغيل أن القرار جاء نتيجة مباشرة لمداولات مجلس الوزراء المنعقدة يوم 18 سبتمبر، مؤكدًا أن البرتغال تؤيد حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإحلال سلام دائم، مشددًا في الوقت نفسه على أن هذا الموقف "لا يُشكك في حق إسرائيل في الوجود".
وكانت وزارة الخارجية البرتغالية قد أعلنت في وقت سابق أن الاعتراف الرسمي سيتم الأحد، وهو ما تزامن مع خطوات مماثلة أعلنتها أستراليا وكندا وبريطانيا في اليوم نفسه، ضمن جهود دولية متصاعدة لدعم مسار حل الدولتين.
ويأتي الاعتراف البرتغالي في وقت تستعد فيه فرنسا مع دول أخرى لإعلان موقف مماثل خلال قمة الاثنين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
في المقابل، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه القاطع لإقامة دولة فلسطينية، مؤكدًا أنها "لن تتحقق".