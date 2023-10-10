الكرملين: الصراع في إسرائيل أكثر من مقلق وقد يمتد إلى خارج المنطقة

ونُقل عن بيسكوف قوله إن الذين يسعون إلى تسوية يجب أن يظهروا إرادة سياسية لكن يتعين ألا يكونوا "متهورين"، فيما قالت "تاس" إن الكرملين يناشد الجانبين أن يتحليا بضبط النفس.